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Как оставаться на связи во время атак и блэкаута: полезные советы

Ирина Тимчишин журналист Факты ICTV

В условиях временного отсутствия света очень важно оставаться на связи. Самое время узнать, как лучше подготовиться к такой ситуации и быть в курсе, что с вашими родными.

Отсутствие связи и новостей пережили украинцы 23 ноября. Поэтому где бы вы ни оказались – в убежище или своем доме – стоит позаботиться о доступе к информации. Для этого есть радио. На сегодня 5 частных радиостанций и Украинское радио имеют ресурс работы не менее чем на 3 дня во время полного блэкаута.

— Интернету и мобильной сети радиоприемник очень приходит на помощь, — уверяет представитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области Кристина Перцович.

Лучше брать радио на батарейках или аккумуляторах. Продавец электротоваров Роман добавляет – если нужно получать информацию полчаса в день, то заряда такого радио хватит на две недели.

– В Херсоне мы запустили мобильный передатчик украинского радио – это такой специальный фургон, который ездил по городу, мог включаться из любой точки и передавать трансляцию. То есть у нас есть дополнительные способы обеспечивать и радио, и телевидение, — заявил представитель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Владимир Кондрашов.

Генеральный директор АО Укртелеком Юрий Курмаз уверяет, что украинцы беспрепятственно смогут пользоваться услугами связи во время длительных веерных или экстренных отключений.

Связь с экстренными службами тоже следует продумать. В Госспецсвязи уверяют – скорая, спасатели или полиция будут принимать звонки – их телефоны на резервном питании. А вот вызвать уже сложнее – как вариант: можно позвонить из ближайшего стационарного, написать СМС родным, если пробивается хоть какая-нибудь связь, или обратиться в полицию или военным на блокпостах. Еще один способ выйти на связь – Пункти незламності.

Кондрашов уверен, что в Пунктах незламності будет и мобильная связь – сейчас прорабатываются эти вопросы с мобильными операторами.

То есть покрытие будет не всеобъемлющим, но выйти на связь можно будет. Как пример – в Херсоне уже на следующий день после освобождения мобильные операторы установили базовые станции. И в радиусе до 10 километров была связь. Однако уже сегодня, когда есть связь, договаривайтесь с родными о месте встречи в случае чрезвычайной ситуации.

— Если вдруг происходит какая-то ситуация, чтобы вы постоянно не тратили свои нервы и усилия на поиск той связи, вы должны договориться, что в таком времени мы выходим на связь, если не вышли на связь, то в таком месте встречаетесь, — советует инструктор по оказанию первой помощи Роман Сандулаке.

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