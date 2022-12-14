Як залишатися на зв’язку під час атак та блекауту: корисні поради

В умовах тимчасової відсутності світла вкрай важливо залишатися на зв’язку. Саме час дізнатися, як найкраще підготуватись до такої ситуації й бути в курсі, що з вашими рідними.

Відсутність зв’язку і новин українці пережили 23 листопада. Тож де б ви не опинилися – у сховищі чи своєму домі – варто подбати про доступ до інформації. Для цього є радіо. На сьогодні 5 приватних радіостанцій та Українське радіо мають ресурс мовити щонайменше 3 дні під час повного блекауту.

– Інтернету та мобільної мережі радіоприймач дуже приходить на допомогу, – запевняє речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області Христина Перцович.

Найкраще брати радіо на батарейках або ж акумуляторах. Продавець електротоварів Роман додає – якщо потрібно отримувати інформації пів години в день, то заряду такого радіо вистачить на два тижні.

– В Херсоні ми запустили мобільний передавач українського радіо – це такий спеціальний фургон, який їздив містом, міг вмикатися з будь-якої точки й передавати трансляцію. Тобто в нас є додаткові способи забезпечувати й радіо, і телебачення, – заявив речник Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Володимир Кондрашов.

Генеральний директор АТ Укртелеком Юрій Курмаз запевняє, що українці без перешкод зможуть користуватися послугами зв’язку під час тривалих віялових або екстрених відключень.

Зв’язок з екстреними службами теж варто продумати. У Держспецзв’язку запевняють – швидка, рятувальники чи поліція прийматимуть дзвінки – їхні телефони на резервному живленні. А от викликати вже складніше – як варіант: можна подзвонити з найближчого стаціонарного, написати СМС рідним, якщо пробивається хоч якийсь зв’язок, або звернутись до поліції чи військових на блокпостах. Ще один спосіб вийти на зв’язок – Пункти незламності.

Кондрашов впевнений, що в Пунктах незламності буде і мобільний зв’язок – зараз опрацьовуються ці питання з мобільними операторами.

Тобто покриття буде не всеохопним, але вийти на зв’язок можна буде. Як приклад – у Херсоні вже наступного дня після звільнення мобільні оператори встановили базові станції. І в радіусі до 10-ти кілометрів був зв’язок. Однак уже сьогодні, коли є зв’язок, домовляйтеся з рідними про місце зустрічі на випадок надзвичайної ситуації.

– Якщо раптом стається якась ситуація, щоб ви постійно не витрачали свої нерви й зусилля на пошук того зв’язку, ви маєте домовитися, що о певній годині ми виходимо на зв’язок, якщо не вийшли на зв’язок, то в певному місці зустрічаєтеся, – радить інструктор з надання першої допомоги Роман Сандулаке.

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