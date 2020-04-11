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Як заощадити на комірному в період карантину: 3 поради від експертів

Під час карантину люди майже весь свій час проводять удома. Відповідно, споживання енергоресурсів суттєво зросло: електрика, газ, вода. І ці витрати зараз – як ніколи відчутні.

Однак економію ніхто не відміняв.

Суттєво заощадити на електриці дозволяють двозонні лічильники. Спожите – з 11 вечора до 7 ранку, вони рахують за вдвічі меншим тарифом.

Економити газ також нескладно. Достатньо, наприклад, кип’ятити в чайнику рівно такий об’єм води, що потрібен вам для чашки чаю, а не в рази більше. Крім того, при готуванні на газовій плиті важливо правильно обрати конфорку та її режим.

Для економії води фахівці рекомендують приймати душ, а не ванну. А також придбати економічні насадки на змішувачі. Вони суттєво зменшать витрати води. А якщо ви грієте її бойлером чи газовою колонкою, то ще й заощадите на енергоносіях.

До слова, у Дніпрі і Миколаєві люди перестали платити за комуналку через карантин.

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