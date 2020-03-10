Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

Как найти инвестора и создать бизнес-план для стартапа

Украинские стартапы – сложно воплотить в жизнь. Во-первых, не хватает действительно хороших и конкурентных идей. А с теми, что есть изобретатели не знают, в какие двери стучать. Как найти инвестора, как создать бизнес-план? Помочь в этом могут специальные акселераторы. Это такие площадки, где разработчиков учат основам продвижения собственных идей.

Изобретатели над своими идеями работают в акселераторах Sector X. Место, где разработчики учатся воплощать замыслы в жизнь и могут встретиться с представителями бизнеса.

Наши стартапы не могут представить свою идею.

Галина Палийчук-Лукша занимается поиском бизнес-партнеров. Когда-то она поступила в 17 университетов, выбрала вуз в Швеции, затем несколько лет работала за границей. Вернулась ради проекта. Говорит, украинским изобретателям надо уметь говорить лаконично.

Факты ICTV ранее писали о том, что украинец из США разрабатывает умную мебель.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Правительство прекращает схематоз с НДС – Гончарук
Правительство прекращает схематоз с НДС – Гончарук
Сигнализация для рюкзаков. Что показали на конкурсе стартапов в Киеве
Сигнализация для рюкзаков. Что показали на конкурсе стартапов в Киеве
Как киевский стартап может увеличить урожаи по всему миру
Как киевский стартап может увеличить урожаи по всему миру
Восемь украинских стартапов получили от государства почти 9 млн грн
Восемь украинских стартапов получили от государства почти 9 млн грн
Не храните чеки пос-терминалов и Z-отчеты – Дубилет
Не храните чеки пос-терминалов и Z-отчеты – Дубилет
Компания L’Oréal Украина начала проект поддержки украинских стартапов
Компания L’Oréal Украина начала проект поддержки украинских стартапов
Бизнес в Украине для иностранцев: проблемы и мошенничество
Бизнес в Украине для иностранцев: проблемы и мошенничество
Стол, который следит за осанкой: украинец из США разрабатывает умную мебель
Стол, который следит за осанкой: украинец из США разрабатывает умную мебель

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка