Как найти инвестора и создать бизнес-план для стартапа

Украинские стартапы – сложно воплотить в жизнь. Во-первых, не хватает действительно хороших и конкурентных идей. А с теми, что есть изобретатели не знают, в какие двери стучать. Как найти инвестора, как создать бизнес-план? Помочь в этом могут специальные акселераторы. Это такие площадки, где разработчиков учат основам продвижения собственных идей.

Изобретатели над своими идеями работают в акселераторах Sector X. Место, где разработчики учатся воплощать замыслы в жизнь и могут встретиться с представителями бизнеса.

Наши стартапы не могут представить свою идею.

Галина Палийчук-Лукша занимается поиском бизнес-партнеров. Когда-то она поступила в 17 университетов, выбрала вуз в Швеции, затем несколько лет работала за границей. Вернулась ради проекта. Говорит, украинским изобретателям надо уметь говорить лаконично.

Факты ICTV ранее писали о том, что украинец из США разрабатывает умную мебель.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.