Как сделать онлайн-обучение интересным и актуальным для современных детей

Этот выходной день для учителей Деснянского района Киева точно стал небанальным. Они учились чтобы обучать. Кинотеатр в ТРК Проспект превратился в лекторий, а учителя узнали много нового — как сделать онлайн-обучение интересным и актуальным для современных детей.

Авторы проекта — команда компании Arricano. Пригласили отечественных топ-спикеров, заручились поддержкой бизнеса, брендов и управления образования.

Мероприятие прошло в стиле бизнес-конференции, чтобы передать педагогам мотивы нетворкинга, коллаборации, самосовершенствования и самомотивации, которые являются ключевыми в современных культурах бизнес-лидеров.

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