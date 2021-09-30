Як зробити онлайн-навчання цікавим та актуальним для сучасних дітей

Цей вихідний день для вчителів Деснянського району Києва точно став небанальним. Вони навчалися, щоб навчати. Кінотеатр в ТРК Проспект перетворився на лекторій, а вчителі дізнавалиси нового – як зробити онлайн-навчання цікавим та актуальним для сучасних дітей.

Автори проекту – команда компанії Arricano. Запросили вітчизняних топ-спікерів, заручилися підтримкою бізнесу, брендів і управління освіти.

Захід відбувся у стилі бізнес-конференції, щоб передати освітянам мотиви нетворкінгу, колаборації, самовдосконалення та самомотивації, які є ключовими у сучасних культурах бізнес-лідерів.

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