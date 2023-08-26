Какое количество F-16 изменит ход войны: рассказывает самый смертоносный американский пилот Дэн Хэмптон

F-16 считается одним из лучших и экономически эффективных реактивных истребителей в мире. Но сам по себе самолет – это всего полдела. К нему идет целая слаженная система: поддержка с земли, боеприпасы, ремонт и обслуживание. Если использовать все правильно – истребители действительно изменят ход войны с Россией.

F-16 – легенда боевой авиации. Его использовали в десятках войн, и у него многолетняя боевая история. От истребителя, рассчитанного на воздушные бои, прошел модернизацию и стал современным многоцелевым самолетом, который может сбивать противника на больших дистанциях, поражать цели на земле и море. Первую группу самолетов из Дании Украина получит до Нового года. Предположительно, доставят шесть истребителей F-16. Какое же их количество изменит ход войны с Россией, рассказывает самый смертоносный американский пилот F-16, подполковник в отставке — Дэн Хэмптон, который совершил 150 боевых вылетов. Военный отмечает: даже 42 самолета, которые пообещали Нидерланды – это в 42 раза лучше, чем ничего. И получив F-16, Украина постепенно начнет сражаться с агрессором в воздухе на равных.

Впрочем, самолеты – это полдела, говорят летчики. Важна и наземная техника: ракеты, бомбы, снаряды, навигация, а также обслуживание и ремонт. Этим самолетам нужны навигационные маячки, показывающие направление. Сочетаются истребители с радарами натовских стандартов, на которые уже переходит Украина. Наши пилоты смогут получать тактическую информацию в режиме реального времени не через наземный командный пункт, а прямо на борт во время полета.

С этими истребителями спектр боевых задач авиации ВСУ расширится. F-16, в отличие от еще советских Мигов-29, – это многофункциональный истребитель. Он может оказывать поддержку ПВО в перехвате крылатых ракет и дронов-камикадзе. Одно из преимуществ F-16, говорит Дэн Хэмптон, состоит в том, что самолет может помочь поддержать контрнаступление на земле путем близкой поддержки с воздуха совместно с пехотой и танками.

Чтобы уничтожать врага эффективно, нужно немалый опыт, говорит Дэн Хэмптон. Пилот неоднократно отмечал украинское правительство, готовое воевать за Украину и делиться опытом с украинцами. И таких желающих на Западе немало.

По данным издания Bloomberg – в западных странах более 2 тысяч истребителей F-16. Больше всего их у Соединенных Штатов. Впрочем, Вашингтон настаивает, чтобы самолеты Украине передавали именно европейские государства. Из них уже три подтвердили передачу – это Дания – 19 авиамашин, Нидерланды – 42 и Норвегия – количество обсуждают. И если их будет достаточно, экипаж обучен, а тактика применения продумана, эти самолеты могут повлиять на ход российско-украинский войны.

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