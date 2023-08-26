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Наталя Луценко, Спеціальна кореспондентка міжнародного відділу програми Факти ICTV

Яка кількість F-16 змінить хід війни: розповідає найсмертоносніший американський пілот Ден Гемптон

F-16 вважають одними із найкращих та економічно ефективних реактивних винищувачів у світі. Та сам по собі літак – це лише пів справи. До нього йде ціла злагоджена система: підтримка із землі, боєприпаси, ремонт та обслуговування. Якщо використовувати все правильно – винищувачі дійсно змінять перебіг війни з Росією.

F-16 – легенда бойової авіації. Його використовували в десятках воєн, і він має багаторічну бойову історію. Винищувач, який розрахований на повітряні бої, пройшов модернізацію і став сучасним багатоцільовим літаком, що може збивати супротивника на великих дистанціях, уражати цілі на землі і на морі.

Першу групу літаків із Данії Україна отримає до Нового року. Імовірно, доставлять 6 винищувачів F-16. Яка ж їхня кількість змінить хід війни з Росією, розповідає найсмертоносніший американський пілот F-16, підполковник у відставці Ден Гемптон, який здійснив аж 150 бойових вильотів. Військовий наголошує: навіть 42 літаки, які пообіцяли Нідерланди – це в 42 рази краще, ніж нічого. І отримавши F-16, Україна поступово почне воювати з агресором у повітрі на рівних.

Проте літаки – це пів справи, кажуть льотчики. Важлива і наземна техніка: ракети, бомби, снаряди, навігація, а також обслуговування і  ремонт. Цим літакам потрібні навігаційні маячки, які б показували напрямок. Поєднуються винищувачі з радарами натовських стандартів, на які вже переходить Україна. Наші пілоти зможуть отримувати тактичну інформацію в режимі реального часу не через наземний командний пункт, а просто на борт під час польоту.

З цими винищувачами спектр бойових завдань авіації ЗСУ розшириться. F-16, на відміну від ще радянських Мігів-29 – це багатофункціональний винищувач. Він може надавати підтримку ППО в перехопленні крилатих ракет і дронів-камікадзе. Одна з переваг F-16, каже Ден Гемптон, полягає в тому, що літак може допомогти підтримати контрнаступ на землі шляхом близької підтримки з повітря спільно з піхотою і танками.

Щоб нищити ворога ефективно, треба чималий досвід, каже Ден Гемптон. Пілот неодноразово наголошував українському урядові, що готовий воювати за Україну та ділитися досвідом з українцями. І таких охочих на Заході чимало.

За даними видання Bloomberg, у західних країнах понад 2 тис. винищувачів F-16. Найбільше їх у Сполучених Штатів. Проте Вашингтон наполягає, щоб літаки Україні передавали саме європейські держави. З них вже три підтвердили передання – це Данія – 19 авіамашин, Нідерланди – 42 та Норвегія – кількість обговорюють. І якщо їх буде достатньо, екіпаж навчений, а тактика застосування продумана, ці літаки мають всі шанси вплинути на перебіг російсько-української війни.

Винищувач F-16, Факти ICTV
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