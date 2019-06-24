Качественная помощь психологов для украинцев: польские врачи делятся опытом

Количество людей, нуждающихся в психологической помощи, ежегодно растет. В Украине в зоне риска – ветераны войны в Донбассе, их семьи, а также вынужденные переселенцы и др. Однако квалифицированной помощи им часто не хватает. В частности из-за дефицита специалистов и современных практик лечения. К счастью, новейшим опытом делятся европейские коллеги – при поддержке польского института в Киеве.

Сделать психологическую помощь доступной, а самих психологов – эффективнее. В Киеве продолжается проект обмена опытом украинских и польских специалистов. Европейские коллеги демонстрируют современные методы борьбы с профессиональным выгоранием. Психологам тоже необходима поддержка, чтобы не быть поглощенным проблемами клиентов и беречь собственное психологическое здоровье.

Похожие задачи имеют специалисты по всему миру. Но в Украине накладывается еще и фактор войны.

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Украинские психологи подтверждают: иногда им самим нужно разгрузиться и с кем посоветоваться. Как показывает практика, лучше всего это удается в кругу коллег. В таких группах психологи разбирают конкретные случаи и ищут общее решение. Дополнительные знания здесь получают и представители других профессий.

Проект финансирует программа сотрудничества Министерства иностранных дел Польши. Его организаторы ставили цель сделать психологические услуги доступными для украинцев.

Организаторы рассчитывают, что десятки участников проекта со временем смогут поделиться полученным опытом с другими коллегами-психологами в регионах. Как следствие, качественную помощь смогут получить больше украинцев.

К слову, доктор Комаровский и известный пластический хирург Каминский собрались на медицинский фестиваль, чтобы научить молодежь, как себя продвигать и искать контакт с пациентами.

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