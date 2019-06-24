Якісна допомога психологів для українців: польські лікарі діляться досвідом

Кількість людей, що потребують психологічної допомоги, щороку зростає. В Україні в зоні ризику – ветерани війни на Донбасі, їхні родини, а також вимушені переселенці тощо. Однак кваліфікованої допомоги їм часто бракує. Зокрема через дефіцит спеціалістів і сучасних практик лікування. На щастя, новітнім досвідом діляться європейські колеги – за підтримки польського інституту у Києві.

Зробити психологічну допомогу доступнішою, а самих психологів – ефективнішими. У Києві триває проект обміну досвідом українських та польських фахівців. Європейські колеги демонструють сучасні методи боротьби з професійним вигоранням. Психологам теж необхідна підтримка, щоб не бути поглиненим проблемами клієнтів та берегти власне психологічне здоров’я.

Схожі завдання мають спеціалісти по всьому світу. Але в Україні накладається ще й фактор війни.

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Українські психологи підтверджують: іноді їм самим потрібно розвантажитися і з кимось порадитися. Як показує практика, найкраще це вдається у колі колег. У таких групах психологи розбирають конкретні випадки та шукають спільне рішення. Додаткові знання тут отримують і представники інших професій.

Проект фінансує програма співробітництва Міністерства закордонних справ Польщі. Його організатори ставили за мету зробити психологічні послуги доступними для українців.

Організатори розраховують, що десятки учасників проекту згодом зможуть поділитися отриманим досвідом з іншими колегами-психологами у регіонах. Як наслідок, якісну допомогу зможуть отримати більше українців.

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