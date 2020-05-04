Якою буде медицина в Україні після пандемії коронавірусу

Коронавірус став викликом для сучасної медицини, буквально оголивши українську. Зміни тут незворотні і держава має це усвідомити. Насамперед, кардинального перегляду вимагає фінансування медзакладів.

Епідемія довела необхідність кардинального підвищення зарплати лікарів. Професія медика переживе ренесанс, вийде на новий рівень і знайде нову цінність.

Люди рідше відкладатимуть візит до лікаря, зміниться форма спілкування пацієнт-медик, отримає різкий поштовх у розвитку телемедицина. Докладніше про те, як зміниться медицина після пандемії, дивіться у сюжеті Наталі Луценко.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що МОЗ розробив механізми реформування медицини.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.