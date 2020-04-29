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Факты / Украина / Общество

Минздрав разработал механизмы реформирования медицины

Разработанные механизмы реформирования медицины начнут внедрять в систему здравоохранения со следующей недели. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Мы в ближайшее время предложим конкретные механизмы, а именно каким образом будем финансировать все медицинские учереждения, каким образом будем реформировать саму медицину – мы не пойдем тем путем, который был раньше, — рассказал министр.

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Также он добавил, что Украина может развивать медицину, построить ее такой, которая нужна всем нам, и они уже разработали соответствующие для этого механизмы.

Напоминаем, что с 1 апреля стартовал второй этап медицинской реформы в Украине и начала работать программа медицинских гарантий.

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