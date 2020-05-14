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Какую ложь распространяют о Covid-19 и как мир борется с фейками

Почти 40% новостей о коронавирусе сгенерировано ботами. Об этом недавно заявил Генсек НАТО Антониу Гутерреш. Поэтому доверяйте только проверенным источникам, например, сайту Всемирной организации здравоохранения.

Тренируйте свое критическое мышление, возможностей много. Например, бесплатные онлайн-курсы от Совета международных научных исследований и обменов. Совет вместе с посольствами США, Великобритании и Министерством образования внедряет и курс медиаграмотности в школах.

Отличать ложь от правды детей учат на уроках украинского языка и литературы, истории, искусства. Курс испытали в 400 школах, а в следующем году планируют привлечь уже 650. Подробнее в сюжете Ольги Читайло.

Напомним, Европейская служба внешних действий сообщила, что Россия и Китай продвигают конспирологические теории о коронавирусе, которые могут повлиять на общественное здоровье и безопасность.

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