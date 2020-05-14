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Яку брехню поширюють про Covid-19 і як світ бореться із фейками

Майже 40% новин про коронавірус згенеровано ботами. Про це нещодавно заявив Генсек НАТО Антоніу Гутерреш. Тому довіряйте лише перевіреним джерелам, наприклад, сайту Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Тренуйте своє критичне мислення, можливостей чимало. Наприклад, безкоштовні онлайн-курси від Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів. Рада разом з посольствами США, Британії та Міністерством освіти впроваджує і курс медіаграмотності в школах.

Відрізняти брехню від правди дітей навчають під час уроків української мови та літератури, історії, мистецтва. Курс випробували у 400 школах, а наступного року планують залучити вже 650. Докладніше у сюжеті Ольги Читайло.

Нагадаємо, Європейська служба зовнішніх дій повідомила, що Росія та Китай просувають конспірологічні теорії про коронавірус, що можуть вплинути на громадське здоров’я та безпеку.

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