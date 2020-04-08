Какую помощь получат пожилые люди во время карантина

Пенсионеры из-за карантина — самая уязвимая категория. Из хорошего — государство продолжает платить пенсии. Из плохого — именно люди 60+ переносят коронавирус сложнее всего, поэтому должны сидеть на самоизоляции.

Это означает, что они не могут подрабатывать, а еще — не понимают, как заплатить за квартиру, дистанционно приобрести продукты и лекарства, и как прожить на относительно невысокую пенсию, когда появились дополнительные расходы на средства защиты и гигиены, и цены на продукты в магазинах прыгнули.

Государство обещает повысить пенсию на тысячу тем, кто получает менее 5 тыс. грн. Но сделать этого пока не дал парламент, который на прошлой неделе не смог принять поправки в бюджет.

Поэтому как выжить украинцам за 60 — в сюжете Ольги Чайко.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как развозят пенсию в селах во время карантина.

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