Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Как развозят пенсию в селах во время карантина

Укрпочта, как стратегически важный объект инфраструктуры, работает в обычном режиме. Чтобы пенсионеры не выходили на улицу и не приходили в отделение, ведь они являются наиболее уязвимой категорией инфицирования коронавируса, предприятие обязалось разносить по домам социальные выплаты.

Вместо карантина рабочий график усилили, но обеспечить работников средствами индивидуальной защиты не спешат. На 3,5 тис. жителей села Тысменичаны почту, продукты и пенсию доставляет трое почтальонов. Детали в сюжете Ирины Тимчишин.

Напомним, сеть АТБ повысила цены на продукты питания во время карантина, поскольку их подняли поставщики. В ее магазинах также ограничили количество товаров в одни руки.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Коронавирус в Испании убил за сутки 514 человек, более 6 тыс. заболели
Коронавирус в Испании убил за сутки 514 человек, более 6 тыс. заболели
В Черновицкой области среди новых больных коронавирусом шестеро детей
В Черновицкой области среди новых больных коронавирусом шестеро детей
Звезда Тоттенхэма Деле Алли отжигает на вечеринках до утра во время карантина
Звезда Тоттенхэма Деле Алли отжигает на вечеринках до утра во время карантина
Медоборудование и лекарства: Ермак обсудил с послами ЕС помощь Украине
Медоборудование и лекарства: Ермак обсудил с послами ЕС помощь Украине
Первый случай коронавируса зафиксировали в Броварах
Первый случай коронавируса зафиксировали в Броварах
Чем больше почтовых операторов будут доставлять лекарства, тем лучше для граждан — Вовк
Чем больше почтовых операторов будут доставлять лекарства, тем лучше для граждан — Вовк
Как работает Metro во время карантина: ограничения для покупателей
Как работает Metro во время карантина: ограничения для покупателей
Ryanair отменяет рейсы на два месяца
Ryanair отменяет рейсы на два месяца

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка