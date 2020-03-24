Как развозят пенсию в селах во время карантина

Укрпочта, как стратегически важный объект инфраструктуры, работает в обычном режиме. Чтобы пенсионеры не выходили на улицу и не приходили в отделение, ведь они являются наиболее уязвимой категорией инфицирования коронавируса, предприятие обязалось разносить по домам социальные выплаты.

Вместо карантина рабочий график усилили, но обеспечить работников средствами индивидуальной защиты не спешат. На 3,5 тис. жителей села Тысменичаны почту, продукты и пенсию доставляет трое почтальонов. Детали в сюжете Ирины Тимчишин.

Напомним, сеть АТБ повысила цены на продукты питания во время карантина, поскольку их подняли поставщики. В ее магазинах также ограничили количество товаров в одни руки.

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