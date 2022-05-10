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Факты / Видео / Украина / Общество

Есть только один шанс спасти их: эвакуированные бойцы Азова о защите Мариуполя

Андрей Ковальский Журналист и ведущий Факты. Спорт Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель

В Виннице бойцы подразделения Азов рассказал о том, как спасали мирное население в Мариуполе, делились продовольствием и сами ели раз в день, чтобы больше досталось женщинам и детям.

Тяжело раненых воинов в конце марта удалось эвакуировать из Мариуполя. У многих очень тяжелые травмы, нет ног и рук. Свои истории решили рассказать только для того, чтобы помочь спасти их собратьев, которые сейчас защищают Азовсталь.

Хотя войска оккупанта преобладали численностью и постоянно забрасывали город авиаснарядами, ребята держатся до сих пор. Большинство из них снова рвется в бой, чтобы встать на защиту Украины и помочь своим собратьям, героически защищающим Мариуполь. И просят о поддержке мира, чтобы благодаря международному сообществу удалось вывести из оккупированного города как гражданских, так и раненых бойцов полка.

Ребята напоминают, что в Мариуполе сражается национальная полиция, спецподразделения Нацгвардии и морские пехотинцы. И эвакуация проводилась только для тяжелораненых.

— На данный момент, нам грех жаловаться на нашу власть, честно. Им нужна эвакуация (о защитниках Мариуполя, — Ред.). Нужно спасти более 500 раненых. Военная деблокада Мариуполя, к сожалению, невозможна, поэтому остается единственный шанс на политическую договоренность, – рассказал защитник Мариуполя на псевдо Солнце.

По словам главы Донецкой военной администрации администрации Павла Кириленко, на территории завода Азовсталь до сих пор может находиться более 100 мирных жителей Украины.

По его словам, всего в Мариуполе остается до 100 тыс. жителей. По его мнению, достаточно сложно сказать, кто из этих граждан хочет выехать из региона.

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