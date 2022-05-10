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Є лише один шанс їх врятувати: евакуйовані бійці Азова про захист Маріуполя

Андрій Ковальський Журналіст та ведучий Факти. Спорт Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Вінниці бійці підрозділу Азов розповів про те, як рятували мирне населення у Маріуполі, ділилися харчами та самі їли раз на день, аби більше дісталось жінкам і дітям.

Важкопоранених воїнів наприкінці березня вдалося евакуювати із Маріуполя. У багатьох дуже важкі травми, немає ніг і рук. Свої історії вирішили розповісти лише для того, аби допомогти врятувати їхніх побратимів, які зараз боронять Азовсталь.

Хоча війська окупанта переважали чисельністю і постійно закидали місто авіаснарядами, хлопці тримаються досі. Більшість із них знову рветься у бій, аби стати на захист України і допомогти своїм побратимам, які героїчно захищають Маріуполь. І просять про підтримку світу, аби завдяки міжнародній спільноті вдалося вивести з окупованого міста, як цивільних, так і поранених бійців полку.

Хлопці нагадують, що у Маріуполі воює національна поліція, спецпідрозділи Нацгвардії та морські піхотинці. І евакуація проводилась лише для важкопоранених.

— Наразі нам гріх скаржитися на нашу владу, чесно. Їм потрібна евакуація (про захисників Маріуполя, – Ред.). Потрібно врятувати більше ніж 500 поранених. Військова деблокада Маріуполя, на жаль, неможлива, тому залишається єдиний шанс на політичну домовленість, – розповів захисник Маріуполя на псевдо Сонце.

За словами голови Донецької військової адміністрації адміністрації Павла Кириленка на території заводу Азовсталь досі може перебувати понад 100 мирних жителів України.

За його словами, загалом у Маріуполі залишається до 100 тис. жителів. На його думку, доволі складно сказати, хто з цих громадян має бажання виїхати з регіону.

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