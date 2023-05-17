Евровидение 2023: во сколько обошлась организация конкурса Украине

Глава правления Суспільного Николай Чернотицкий рассказал в эфире телемарафона Єдині новини о стоимости проведения Евровидения 2023 для Украины.

— Поскольку Украина была соорганизатором конкурса, сейчас мы будем собираться и обсуждать, что было сделано хорошо, а что нужно прорабатывать. Сейчас мы в шаге от завершения конкурса для Украины. Мы были максимально вовлечены в процесс организации — к примеру, логотип создавали украинская компания Starlight Media Creative, — заявил Николай Вадиму Карпяку.

Чернотицкий также назвал стоимость проведения Евровидения 2023 для Украины.

— Мы еще не подсчитывали, но это незначительная сумма, если бы мы проводили концерт сами, но приличная цифра для налогоплательщиков. Если учитывать все командировки и пребывание, то всего это до 10 млн грн. Важно отметить, что многие вещи были покрыты за счет BBC, — заявил глава Суспільного.

Николай заявил, что всегда есть куда расти, и это касается и будущей работы. По мнению Чернотицкого, украинский дуэт Tvorchi проделал фантастическую работу на Евровидении 2023.

Напомним, что финал Евровидения 2023 побил рекорд по просмотрам — 5-минутный пик составил 11 млн зрителей, а весь концерт пересмотрели 9,9 млн раз в прямом эфире.

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