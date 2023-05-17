Євробачення 2023: у скільки обійшлася організація конкурсу Україні

Голова правління Суспільного Микола Чернотицький розповів в ефірі телемарафону Єдині новини про вартість проведення Євробачення 2023 для України.

– Оскільки Україна була співорганізатором конкурсу, зараз ми будемо збиратися й обговорювати, що було зроблено добре, а що потрібно опрацьовувати. Зараз ми за крок від завершення конкурсу для України. Ми були максимально залучені в процес організації – наприклад, логотип створювала українська компанія Starlight Media Creative, – заявив Микола Вадиму Карп’яку.

Чернотицький також назвав вартість проведення Євробачення 2023 для України.

– Ми ще не підраховували, але це незначна сума, якби ми проводили концерт самі, та пристойна цифра для платників податків. Якщо враховувати всі відрядження та перебування, то загалом це до 10 млн грн. Важливо зазначити, що багато речей було покрито коштом BBC, – заявив глава Суспільного.

Микола заявив, що завжди є куди рости, це стосується й майбутньої роботи. На думку Чернотицького, український дует Tvorchi здійснив фантастичну роботу на Євробаченні 2023.

Нагадаємо, що фінал Євробачення 2023 побив рекорд за переглядами – 5-хвилинний пік становив 11 млн глядачів, а весь концерт переглянули 9,9 млн разів у прямому ефірі.

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