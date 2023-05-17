Відео
Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Допомога від Червоного Хреста 2500 грн для ВПО: як отримати
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Вадим Карп’як, Ведучий програми «Свобода слова»

Євробачення 2023: у скільки обійшлася організація конкурсу Україні

Голова правління Суспільного Микола Чернотицький розповів в ефірі телемарафону Єдині новини про вартість проведення Євробачення 2023 для України.

– Оскільки Україна була співорганізатором конкурсу, зараз ми будемо збиратися й обговорювати, що було зроблено добре, а що потрібно опрацьовувати. Зараз ми за крок від завершення конкурсу для України. Ми були максимально залучені в процес організації – наприклад, логотип створювала українська компанія Starlight Media Creative, – заявив Микола Вадиму Карп’яку.

Чернотицький також назвав вартість проведення Євробачення 2023 для України.

– Ми ще не підраховували, але це незначна сума, якби ми проводили концерт самі, та пристойна цифра для платників податків. Якщо враховувати всі відрядження та перебування, то загалом це до 10 млн грн. Важливо зазначити, що багато речей було покрито коштом BBC, – заявив глава Суспільного.

Микола заявив, що завжди є куди рости, це стосується й майбутньої роботи. На думку Чернотицького, український дует Tvorchi здійснив фантастичну роботу на Євробаченні 2023.

Нагадаємо, що фінал Євробачення 2023 побив рекорд за переглядами – 5-хвилинний пік становив 11 млн глядачів, а весь концерт переглянули 9,9 млн разів у прямому ефірі.

Євробачення
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Більше відео
Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Вадим Ворошилов (Karaya)
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Євробачення 2023: у скільки обійшлася організація конкурсу Україні
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Євробачення 2023: у скільки обійшлася організація конкурсу Україні
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Ядерна зброя
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь