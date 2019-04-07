Европа говорит об украинских выборах: встреча в рамках YES в Киеве

В Киев, чтобы встретиться с кандидатами и подтвердить честность процессов, приехала наблюдательный совет директоров Ялтинской европейской стратегии.

Как правило, они посещают столицу в мае – что бы спланировать следующую – сентябрьскую – встреча в рамках YES, и в этом году ситуация особая – выборы.

Встречи, которым способствовал основатель и член совета директоров YES Виктор Пинчук, продолжаются за плотным графиком: с активистами, президентом, его оппонентом во втором туре Владимиром Зеленским и премьером.

Бывший Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен говорит: то, что выборы прошли честно, точно сыграет на руку Украине.

Владимир Зеленский убежден: с Крымом не все потеряно. В то же время, рассчитывает как можно быстрее прекратить войну, а еще – настроен развивать евроатлантическое направление. Правда, в НАТО он хочет вступать после референдума.

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Эксперты готовы предоставлять Украине всяческую поддержку. Главное сейчас – сконцентрироваться на туре номер два и четко показать избирателям свою позицию. Задача же для власти – так же честно провести второй тур, а затем и парламентские выборы.

Премьер Владимир Гройсман убедил делегацию, что так и будет, а страна настроена неизменно идти по пути реформ.

Напомним, в Берлине 11 декабря состоялась встреча в нормандском формате на уровне политических советников. Главная тема – захват РФ украинских моряков и кораблей в Керченском проливе.

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