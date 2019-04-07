Європа говорить про українські вибори: зустріч у рамках YES у Києві

У Київ, аби зустрітися із кандидатами і засвідчити чесність процесів, приїхала наглядова рада директорів Ялтинської європейської стратегії.

Зазвичай, вони відвідують столицю у травні – спланувати наступну – вересневу – зустріч у рамках YES, та цьогоріч ситуація особлива – вибори.

Зустрічі, яким сприяв засновник та член ради директорів YES Віктор Пінчук, тривають за найщільнішим графіком: з активістами, президентом, його опонентом у другому турі Володимиром Зеленським та прем’єром.

Колишній Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен каже: те, що вибори пройшли чесно, точно зіграє на руку Україні.

Володимир Зеленський переконаний: з Кримом не все втрачено. Водночас, розраховує якнайшвидше припинити війну, а ще – налаштований розвивати євроатлантичний напрямок. Щоправда, в НАТО він хоче вступати після референдуму.

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Експерти готові надавати Україні всіляку підтримку. Головне нині – сконцентруватися на турі номер два і чітко показати виборцям свою позицію. Завдання ж для влади – так само чесно провести другий тур, а потім і парламентські перегони.

Прем’єр Володимир Гройсман переконав делегацію, що так і буде, а країна налаштована незмінно іти шляхом реформ.

Нагадаємо, у Берліні 11 грудня відбулася зустріч у нормандському форматі на рівні політичних радників. Головна тема – захоплення РФ українських моряків і кораблів у Керченській протоці.

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