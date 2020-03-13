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Факты / Видео / Украина

Ездила к родственникам и лечилась сама. Что известно об умершей от Сovid-19 жительнице Радомышля

Первая смерть от коронавируса в Украине. В Радомышле Житомирской умерла 71-летняя женщина, у которой была подтверждена эта опасная болезнь. Больная поздно обратилась к медикам, несколько дней пыталась лечиться самостоятельно. Известно, что по дороге домой она гостила у родственников во Львове. А еще была на службе в церквях, как в Галиции, так и в Радомышле. Чиновники тщательно отслеживают, где была больна.

А в Черновицкой области еще одно подозрение на коронавирус. Госпитализировали женщину, которая 8 марта прибыла из Италии. Ее отправили в областную клиническую больницу с подозрением на COVID-19. Детали в сюжете Кристины Величанского и Ирины Тимчишин.

Напомним, что медучреждения Украины получат 10 млн медицинских масок в рамках мер по противодействию распространения коронавируса Covid-19.

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