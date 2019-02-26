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Еда и коммуналка. На что украинцы тратят деньги

Куда идет ваша зарплата? Половину доходов проедаем, вместе с коммуналкой – более 65%. Зато менее 5 – тратим на здоровье и еще меньше – отдыхаем, культурно развиваемся и вкладываем в образование.

По данным Госстата, мы проедаем почти половину своих доходов. Десятую часть – тратим на коммуналку. На покупку одежды и обуви – 7% бюджета, на транспорт – 5. Меньше 5 на здоровье, отдых и культурное развитие, неполных 3%. Мизер вкладываем в образование – это всего 1,5%. Экономисты знают, структура расходов – яркий показатель уровня жизни в стране. Больше тратим на еду, хуже живем.

А вот по данным банков, по картам мы больше тратим на одежду, продукты, авто и путешествия. От двух тыс. в месяц в каждой категории. Чтобы сэкономить, все чаще украинцы покупают в интернете. В прошлом году онлайн-покупателей стало на полмиллиона больше, и теперь это – 7 млн. Чаще всего покупают детские товары, одежду и электронику.

Читайте: Половина зарплаты на еду, половина на услуги. Как возросли траты украинцев

И хотя, свободных от базовых потребностей денег, в отличие от европейцев, у украинцев остается мало – мы все равно умудряемся откладывать на хобби, образование и развлечения.

Лучший способ сэкономить – все тщательно спланировать.

На что хватает ваших доходов?

  • На продукты, коммуналку и проезд 36%, 4 голоса
    4 голоса 36%
    36%
  • Я еще и откладываю 27%, 3 голоса
    3 голоса 27%
    27%
  • На самое необходимое 27%, 3 голоса
    3 голоса 27%
    27%
  • Только на еду 9%, 1 голос
    1 голос 9%
    9%
  • На семью, отложить и помочь родственникам 0%, 0 голосов
    0 голосов
    0%
Всего голосов: 11

То, как мы тратим деньги, лакмусовая бумажка нашей экономики. Если возрастет она – украинцы смогут доходы не только проедать, но и вкладывать в образование, здоровье и путешествия.

Напомним, в ноябре 2018 года по сравнению с соответствующим месяцем 2017 года потребительские цены в Украине выросли на 10%.

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