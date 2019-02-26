Еда и коммуналка. На что украинцы тратят деньги

Куда идет ваша зарплата? Половину доходов проедаем, вместе с коммуналкой – более 65%. Зато менее 5 – тратим на здоровье и еще меньше – отдыхаем, культурно развиваемся и вкладываем в образование.

По данным Госстата, мы проедаем почти половину своих доходов. Десятую часть – тратим на коммуналку. На покупку одежды и обуви – 7% бюджета, на транспорт – 5. Меньше 5 на здоровье, отдых и культурное развитие, неполных 3%. Мизер вкладываем в образование – это всего 1,5%. Экономисты знают, структура расходов – яркий показатель уровня жизни в стране. Больше тратим на еду, хуже живем.

А вот по данным банков, по картам мы больше тратим на одежду, продукты, авто и путешествия. От двух тыс. в месяц в каждой категории. Чтобы сэкономить, все чаще украинцы покупают в интернете. В прошлом году онлайн-покупателей стало на полмиллиона больше, и теперь это – 7 млн. Чаще всего покупают детские товары, одежду и электронику.

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И хотя, свободных от базовых потребностей денег, в отличие от европейцев, у украинцев остается мало – мы все равно умудряемся откладывать на хобби, образование и развлечения.

Лучший способ сэкономить – все тщательно спланировать.

На что хватает ваших доходов? На продукты, коммуналку и проезд 36%, 4 голоса 4 голоса 36% 36%

Я еще и откладываю 27%, 3 голоса 3 голоса 27% 27%

На самое необходимое 27%, 3 голоса 3 голоса 27% 27%

Только на еду 9%, 1 голос 1 голос 9% 9%

На семью, отложить и помочь родственникам 0%, 0 голосов 0 голосов 0% Всего голосов: 11 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

То, как мы тратим деньги, лакмусовая бумажка нашей экономики. Если возрастет она – украинцы смогут доходы не только проедать, но и вкладывать в образование, здоровье и путешествия.

Напомним, в ноябре 2018 года по сравнению с соответствующим месяцем 2017 года потребительские цены в Украине выросли на 10%.

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