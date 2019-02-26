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Їжа і комуналка. На що українці витрачають гроші

Куди йде ваша зарплата? Половину доходів проїдаємо, разом з комуналкою – понад 65%. Натомість менше 5 – витрачаємо на здоров’я  і ще менше – відпочиваємо, культурно розвиваємося та вкладаємо в освіту.

За даними Держстату, ми проїдаємо майже половину своїх доходів. Десяту частину – витрачаємо на комуналку. На купівлю одягу та взуття – 7% бюджету, на транспорт – 5. Менше 5 на здоров’я,  відпочинок та культурний розвиток, неповних 3%. Мізер вкладаємо в освіту – це всього 1,5%. Економісти знають, структура витрат – яскравий показник рівня життя в країні. Більше витрачаємо на харчі, гірше живемо.

А от за даними банків, з карток ми найбільше витрачаємо на одяг, продукти, авто і подорожі. Від двох тис. на місяць у кожній категорії. Аби заощадити, дедалі  частіше українці купують в інтернеті. Торік онлайн-покупців стало на півмільйона більше, і тепер це – 7 млн. Найчастіше купують дитячі товари, одяг і електроніку.

Читайте: Половина зарплати на їжу, половина на послуги. Як зросли витрати українців

І хоча вільних від базових потреб грошей, на відміну від європейців, в українців лишається мало – ми все одно примудряємося відкладати на хобі, освіту та розваги.

Найкращий спосіб заощадити – усе ретельно спланувати.

На що вистачає ваших доходів?

  • На сім’ю, заощадити і допомогти родичам 36%, 4 votes
    4 votes 36%
    36%
  • Тільки на їжу 27%, 3 votes
    3 votes 27%
    27%
  • На найнеобхідніше 27%, 3 votes
    3 votes 27%
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  • Я ще і заощаджую 9%, 1 vote
    1 vote 9%
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  • На продукти, комуналку і транспорт 0%, 0 votes
    0 votes
    0%
Всього голосів: 11

Те, як ми витрачаємо гроші, лакмусовий папірець нашої економіки. Якщо зросте вона – українці зможуть доходи не лише проїдати, а й вкладати в освіту, здоров’я та подорожі.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року у порівнянні з відповідним місяцем 2017-го споживчі ціни в Україні зросли на 10%.

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