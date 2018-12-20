В первом полугодии 2018 года на питание одного домохозяйства приходилось в среднем 50% всех расходов, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По ее данным, украинцы также стали больше тратить на алкогольные напитки и сигареты – 1,2% и 2,1% расходов домохозяйств соответственно. В I полугодии 2017 года этот показатель составлял 1,1% и 1,9%.

При этом на покупку непродовольственных товаров и оплату услуг домохозяйства направляли 39% всех расходов.

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Напомним, в ноябре 2018 года по сравнению с соответствующим месяцем 2017 года потребительские цены в Украине выросли на 10%.