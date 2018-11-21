С черными крестами на руках: как Imagine Dragons стали популярными

Imagine Dragons – одна из тех групп, под музыку которого пританцовываешь на офисном стуле и знаешь припевы наизусть.

Прежде чем зазвучать отовсюду, ребятам пришлось преодолеть немало трудностей. Впрочем, – нет худа без добра. Кстати, Дэна с детства родители воспитывали как преданного мормона, поэтому они не одобряли и не понимали экспериментов парня с музыкой. Конфликт вызвал написания песен, которые в итоге сделали группу популярной.

Годом рождения Imagine Dragons считают 2008-й. Именно тогда Дэн в Лас-Вегасе вместе со своими друзьями из университета начал выступать. Будущие суперзвезды чуть ли не ежедневно играли 7-часовые сеты в барах и казино.

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А вот широкая известность пришла к Драконам волей случая.

Дэн Рейнольдс всегда выходил со специальными обозначениями на руках – нарисованными черным маркером крестами. Это символ того, что он выходит на сцену трезвый, не употребляет допингов и поддерживает всех сторонников здорового образа жизни. А правильность выбора – демонстрирует своей отличной физической формой.

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Опубликовано Ноябрь, 21 в 14:39



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