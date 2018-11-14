Лучше будет весить тонну и петь хорошо: как Адель стала знаменитой
Сегодня ее знают и любят на всех континентах, голос звучит на радио, а фотографии украшают обложки авторитетных музыкальных изданий. Певица Адель в 19 лет выпустила первый альбом, который сделал ее звездой, а 3 года спустя следующая пластинка завоевала несколько Грэмми и стала четырежды платиновой в Великобритании.
Адель родилась в Лондоне в бедной семье. Отец был алкоголиком и ушел из семьи, когда девочке было 3 года. Чтобы оплатить дочери уроки вокала, мама работала на трех работах. Адель обожала петь и занималась с педагогом чуть ли не каждый вечер.
О фигуре Адель не говорил только ленивый. Впрочем, худеть певица не собирается.
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Обладательница красивого голоса до сих пор имеет фобию. Адель боится выходить на сцену. По ее словам, перед каждым живым выступлением у нее перехватывает дыхание.
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