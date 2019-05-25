С Гринуэем и без российских фильмов. В Киеве стартует кинофестиваль Молодость

В Киеве открывается кинофестиваль Молодость – организаторы на мероприятие пригласили звездного режиссера Питера Гринуэя. Авангардист и экспериментатор призывает режиссеров избавиться от сценаристов и разрушать шаблоны. Об этом будет и учить во время мастер-класса Кино умерло, да здравствует кино.

Стартует фестиваль с легендарной ленты Некоторые любят горяченькое с Мэрилин Монро. Фильма, который мы знаем под названием В джазе только девушки, в этом году – 60.

Будут премьеры. Рокетмен про Элтона Джона, украинский зритель впервые сможет увидеть именно во время Молодости, правда, на английском.

А вот российских картин принципиально не будут показывать. Зато запланировали много молодого кино, ведь цель фестиваля – открывать новые имена. Организаторы их искали в течение года, пересмотрели тысячи картин, на что понадобилось десятки часов.

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Директор Молодости Андрей Халпахчи убеждает: за 10 лет украинское кино изменилось.

Многие фильмы о войне, о переселенцах. Молодости – 49 лет. В начале семидесятых – это был показ студенческих фильмов, с 1991-го фестиваль официально стал международным. Поэтому требования к организации высоки. Не только к программе, но и к локациям. Их в этом году две – кинотеатр Киев и Баттерфляй де Люкс.

Уже более двадцати лет символом Молодости является золотой Скифский олень, и статуэтки уже ждут своих победителей.

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