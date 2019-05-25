З Грінуеєм і без російських фільмів. У Києві стартує кінофестиваль Молодість

У Києві відкривається кінофестиваль Молодість – організатори на захід запросили зіркового режисера Пітера Грінуея. Авангардист та експериментатор закликає режисерів позбутися сценаристів і руйнувати шаблони. Цього і вчитиме під час майстер-класу Кіно померло, хай живе кіно.

Стартує фестиваль із легендарної стрічки Дехто любить гаряченьке з Мерилін Монро. Фільму, який ми знаємо під назвою В джазі лише дівчата, цього року – 60.

Будуть прем’єри. Рокетмен про Елтона Джона, український глядач вперше зможе побачити саме під час Молодості, щоправда, англійською.

А от російських картин принципово не показуватимуть. Зате запланували багато молодого кіно, адже мета фестивалю – відкривати нові імена. Організатори їх шукали впродовж року, передивилися тисячі стрічок, на що знадобилося десятки годин.

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Директор Молодості Андрій Халпахчі переконує: за 10 років українське кіно змінилося.

Багато фільмів про війну, про переселенців. Молодості – 49 років. На початку сімдесятих – це був показ студентських фільмів, з 1991-го фестиваль офіційно став міжнародним. Тож вимоги до організації високі. Не лише до програми, але й до локацій. Їх цього року дві – кінотеатр Київ та Батерфляй де Люкс.

Вже понад двадцять років символом Молодості є золотий Скіфський Олень, та статуетки вже чекають своїх переможців.

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