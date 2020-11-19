С икрой, сливами и даже клубникой: какой борщ готовят на Полтавщине
В октябре культуру приготовления борща внесли в перечень нематериального наследия Украины, а в поселке Опошня Полтавской области работает единственный в Украине музей борща.
Борщи есть постные, витаминные, праздничные – в целом более тысячи рецептов. Современные хозяйки добавляют туда даже киви или ананасы, однако наши бабушки также умели удивить. Они готовили борщ со щуки, с грушами, а также сливовый “черный” борщ.
Сливы вяленые, маринованные и сушеные — это так называемый черный борщ, а если еще добавить груш — блюдо получится рождественским.
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Готовят борщ также с грибами, фасолью, рыбьей икрой и сушеной рыбой.
А в музее борща умеют готовить даже борщ с клубникой.
В Украине подешевела средняя стоимость борща. По данным Государственной службы статистики, за период с 2019 по 2020 год цены на продукты борщового набора снизились.