PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В Украине стало дешевле готовить борщ

В Украине подешевела средняя стоимость борща. По данным Государственной службы статистики, за период с 2019 по 2020 год цена продуктов борщового набора снизилась.

Картофель стал дешевле почти на 38% — до девяти грн за кг. Цена за один кг лука уменьшилась на 35,9% (5,73 кг), свеклы на 21,5% (5,71 грн). Капуста стоит дешевле на 24,3% — 6,01 грн за кг, морковь — 7,96 грн.

Цена свинины по состоянию на сентябрь 2020 года составляет 119,37 грн за кг, ржаного хлеба 20,37 грн.

Читайте: Как выбрать дешевые и вкусные яблоки и что из них приготовить

По данным исследования, выросла цена на яблоки и подсолнечное масло — на 31,5% и 0,4% соответственно.

В августе Госстат обнародовал данные относительно среднего роста и веса украинцев. Оказалось, что среднестатистический гражданин Украины весит 75 кг, а его рост — 169 см.

Источник: Государственная служба статистики Украины

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка