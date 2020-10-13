В Украине стало дешевле готовить борщ

В Украине подешевела средняя стоимость борща. По данным Государственной службы статистики, за период с 2019 по 2020 год цена продуктов борщового набора снизилась.

Картофель стал дешевле почти на 38% — до девяти грн за кг. Цена за один кг лука уменьшилась на 35,9% (5,73 кг), свеклы на 21,5% (5,71 грн). Капуста стоит дешевле на 24,3% — 6,01 грн за кг, морковь — 7,96 грн.

Цена свинины по состоянию на сентябрь 2020 года составляет 119,37 грн за кг, ржаного хлеба 20,37 грн.

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По данным исследования, выросла цена на яблоки и подсолнечное масло — на 31,5% и 0,4% соответственно.

В августе Госстат обнародовал данные относительно среднего роста и веса украинцев. Оказалось, что среднестатистический гражданин Украины весит 75 кг, а его рост — 169 см.

Источник: Государственная служба статистики Украины