З ікрою, сливами і навіть полуницею: який борщ готують на Полтавщині

У жовтні культуру приготування борщу внесено до переліку нематеріальної спадщини України, а в селищі Опішня Полтавської області працює єдиний в Україні музей борщу.

Борщі є пісні, вітамінні, святкові – загалом понад тисячу рецептів. Сучасні господині додають туди навіть ківі чи ананаси, проте наші бабусі також уміли здивувати. Вони готували борщ зі щуки, з грушами, а також сливовий “чорний” борщ.

Сливи гнічені, мариновані й сушені – це так званий чорний борщик, а якщо додати груш – страва вийде різдвяна.

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Готують борщ також з грибами, квасолею, риб’ячою ікрою та сушеною рибою.

А в музеї борщу вміють готувати навіть борщ з полуницею.

В Україні подешевшала середня вартість борщу. За даними Державної служби статистики, за період з 2019 по 2020 рік ціни на продукти борщового набору знизилися.