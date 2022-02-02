Замсоветника по нацбезопасности США по кибернетическим и новейшим технологиям Энн Нойбергер выразила мнение, что РФ может использовать в рамках своих усилий по дестабилизации и дальнейшему вторжению в Украину кибератаки.

– Мы предупреждали о возможных атаках в течение недель и месяцев, как публично, так и частным образом. Россияне использовали кибератаки в качестве ключевого компонента проецирования силы в течение последнего десятилетия, в том числе как ранее в Украине, – утверждает Нойбергер.

Ранее сообщалось, что замсоветника по нацбезопасности США по кибернетическим и новейшим технологиям отправилась с рабочим визитом в Европу для того, чтобы обсудить способы поддержки цифровой защиты на случай российского вторжения.

Напомним, в середине января в Украине произошла самая масштабная за последние годы атака на сайты госструктур.

Были недоступны сайты ряда министерств, а также – портал электронных услуг Дія.

Источник: euronews