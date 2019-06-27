За несплату від 500 грн. Миколаївський водоканал відключає боржників за воду

Миколаївський водоканал відключає боржників за воду. Тепер це дозволяє закон про житлово-комунальні послуги. Слюсарі пломбують крани на трубі вводу. Поки що блокують боржників з приватного сектору і шукають технічної можливості робити це й у багатоквартирних будинках. Перші на відключення – більше півтисячі абонентів з боргом від 500 гривень до 27 тисяч. Загалом жителі Миколаєва винні водоканалу майже 100 млн грн. У свою чергу підприємство заборгувало за електроенергію, що загрожує відключенням від води усьому місту.

Перші пів тисячі боржників отримали повідомлення про вимкнення місяць тому. Слюсарі йдуть до тих, хто заборгувавши водоканалу від п’ятисот гривень до 27-ми тисяч, і не відреагував на попередження.

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У будівлі за солідним парканом заборгували 17 тис. грн. На подвір’я слюсарів не пустили. Вони пообіцяли повернутися з екскаватором і перекрити водогін на вулиці.

Завдання відключити боржників не ставлять, – кажуть у водоканалі. Іноді спрацьовує попередження і люди реструктуризують борг. Відколи Верховна рада дозволила блокувати воду за борги, попередження спрацьовують частіше. Абоненти повинні сплатити Миколаївводоканалу.

У багатоквартирних будинках водоканал другий рік практикує перекриття каналізації у боржників. Після цього більшість абонентів все виплачують одразу ж. Без водовідведення залишається сто квартир.

До слова, рекордні 50 млрд грн! Чим загрожують борги населення за комуналку.

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