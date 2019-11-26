За один вечер собрать 5 млн грн: благотворительный аукцион от Украинской биржи благотворительности

Украинские бизнесмены взялись помогать детям с пороком сердца. При поддержке Украинской биржи благотворительности в столице провели уже четвертый благотворительный аукцион во время которого собирали средства на специальные импланты-окклюдеры.

Меценаты поставили перед собой цель – за один вечер собрать 5 млн грн. Именно эта сумма позволит спасти не менее полусотни детских жизней.

Hearts Charity Evening – уникальное мероприятие, призванное объединить усилия обычных украинцев, представителей бизнеса, власти и шоубизнеса ради спасения детских жизней.

Немалым достижением меценатов стало то, что в этом году к своему делу они приобщили власть. В государственном бюджете на следующий год нардепы уже заложили 50 млн грн на нужды детей с пороками сердца. Сейчас сбор средств также не прекращают.

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В Украинской бирже благотворительности призывают всех желающих участвовать в благородном деле, ведь каждая перечисленная гривна поможет спасти маленькое сердце.

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