За один вечір зібрати 5 млн грн: благодійний аукціон від Української біржі благодійності

Українські бізнесмени взялись допомагати дітям із вадою серця. За підтримки Української біржі благодійності у столиці провели вже четвертий благодійний аукціон під час якого збирали кошти на спеціальні імпланти-окклюдери.

Меценати поставили перед собою мету – за один вечір зібрати 5 млн грн. Саме ця сума дозволить врятувати щонайменше півсотні дитячих життів.

Hearts Charity Evening – унікальний захід, покликаний об’єднати зусилля звичайних українців, представників бізнесу, влади та шоубізнесу заради порятунку дитячих життів.

Чималим досягненням меценатів стало те, що цьогоріч до своєї справи вони долучили владу. У державному бюджеті на наступний рік нардепи вже заклали 50 млн грн на потреби дітей з вадами серця. Нині збір коштів також не припиняють.

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В Українській біржі благодійності закликають усіх охочих долучатися до благородної справи, адже кожна перерахована гривня допоможе врятувати чиєсь маленьке серце.

До слова, психологічну допомогу, юридичні консультації та вирішення проблем пов’язаних із працевлаштуванням військових – усе це і не тільки наші захисники можуть отримати на базі Veteran Hub.

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