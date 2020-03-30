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За пестициди відбирають. Як працює ринок землі у Нідерландах

Європейські підходи до запровадження в Україні ринку землі – питання надважливе, адже саме земля годує воїна. Президент, після перемовин з МВФ, готовий змінити законопроект про ринок землі. Не виключено, що земельне питання розглядатимуть вже найближчими засіданнями.

А ми наразі розповімо, як Нідерланди сформували найуспішнішу ринкову земельну модель на планеті, де плодовиті гектари може купити будь-хто, а складові успіху – стабільність, безперервність і хороший інвестиційний клімат.

Існують державні інститути, які контролюють експлуатацію землі, навіть якщо вона ваша.  Чи за призначенням вона використовується, як часто вкидаєте пестициди, чи відпочиває земля. І якщо ви порушуєте правила, про це дізнаються. І скажуть, вибачайте, і прощавайте ваші гектари.

Голландці надсучасно доглядають за ґрунтом і не поспішають давати в оренду свої паї – відкладають до пенсії. До речі, у Голландії, найдорожчий гектар фермерської землі у Європі – 125 тис. євро.

Факти ICTV раніше писали про те, як працює ринок землі у Німеччині.

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