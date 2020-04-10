Во время карантина нельзя ходить на рыбалку. В постановлении №255 Кабмин прописал запрет на посещение прибрежных зон.

Парки, скверы и прибрежные зоны можно посещать только для выгула домашнего животного одним человеком. При этом нужно быть в маске.

— Кабмин не дал четкого объяснения по поводу рыбалки, однако запретил посещать прибрежные зоны. Можно ли ходить с собакой на рыбалку, совмещая ловлю рыбы и выгул животного, — открытый вопрос, — говорит адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения Bires Law Firm Роман Шахматенко.

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При этом, по словам эксперта, в законодательстве Украины нет четкого определения понятия прибрежная зона, что, по сути, развязывает руки любителям уединиться возле водоема с удочкой.

— Четкого определения нет, поэтому штрафы за нарушения правил карантина в этой части не будут иметь успеха, — дополняет Роман Шахматенко.

Но, собираясь на рыбаку во время карантина, также нужно помнить о правилах нереста.

— С 1 апреля начался период нереста. За соблюдением правил рыбалки в этот период будет следить Рыбхоз. Они будут и штрафовать, и забирать удочки и улов, — подводит итог эксперт.

Напомним, ранее эксперт объяснял, что в Украине считается общественным местом.