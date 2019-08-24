Пожар в Черноморске произошел в караоке-клубе. Погибших и пострадавших нет.

В Черноморске Одесской области в трехэтажном здании, в котором находится караоке-клуб и детский развлекательный центр, произошел масштабный пожар.

Информация о пожаре поступила в 11.27.

Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям. Была реальная угроза переноса огня на здание, которое находится рядом.

Однако около 14.30 пожар удалось ликвидировать. Площадь возгорания – 500 кв.м.

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Во время тушения пожара работники ГСЧС эвакуировали семь человек с первого этажа здания. Погибших и пострадавших нет.

Возгорание произошло на третьем этаже пристройки к дому быта коммунального предприятия Радуга. Предполагается, что причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации вентиляционной системы.

К слову, в Полтаве вечером 21 августа возник пожар в одноэтажном складском здании Новой почты.