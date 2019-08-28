Загроза для всієї планети: як пожежі в Амазонії вплинуть на клімат

2 млн гектарів попелища, тисячі загиблих тварин, під загрозою життя людей та унікальна культура індіанських племен. У Бразилії та Болівії не можуть приборкати грандіозну лісову пожежу. Стихійне лихо вже давно перестало бути регіональним, нині воно становить загрозу для всієї планети.

Палають знамениті тропічні ліси в басейні Амазонки, які зайнялися ще на початку літа, у серпні сягнули рекордних масштабів.

Читайте: Пожежа на складі Нової пошти у Полтаві: вогонь гасили 80 рятувальників

Вогонь уже спустошив майже 2 млн гектарів і це не лише дерева. В Амазонії приблизно 3 млн видів рослин і тварин, деякі – рідкісні. Екологи працюють в зоні лиха на рівні з пожежниками.

Найбільше стихія загрожує індіанським племенам, які живуть у лісах Амазонки й ревно бережуть свій особливий уклад, такий не схожий на сучасну цивілізацію. Нині під загрозою знищення їхнього світу вони змушені звертатися по допомогу ззовні.

ООН уже оголосила, що через амазонські пожежі на планеті виникла надзвичайна кліматична ситуація. Це стане головною темою саміту з питань клімату, яку Об’єднані Нації організовують у вересні в Нью-Йорку.

Нагадаємо, у Чорноморську Одеської області у триповерховій будівлі, в якій знаходиться караоке-клуб і дитячий розважальний центр, сталася масштабна пожежа.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.