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Людмила Грубнік |

Заболели 90 школьников — в Хмельницком вспышка неизвестного вируса

В Хмельницком произошло массовое заболевание детей. 90 учеников младшей школы в течение двух последних дней пожаловались на плохое самочувствие.

У каждого второго ребенка высокая температура, рвота и диарея. Сейчас в областной инфекционной больнице 16 маленьких пациентов, в троих из них выявили и коронавирус.

Сначала эпидемиологи предполагали, что это отравление. Но дети ели разные блюда и в разное время в школьной столовой. Среди больных и мама одного из школьников, которая вообще не обедала в школе.

Областная лаборатория собрала более 100 различных проб, обещают вскоре дать первые результаты. Но экспресс тресты подтвердили — нет сальмонеллы, ни кишечной палочки, ни ротавирусной инфекции в школе нет.

Специалисты предполагают, что это какой-то вирус.

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Результаты анализов ждут в полиции и прокуратуре. Там возбудили уголовное производство относительно несоблюдения санитарных норм в учебном заведении.

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