Захворіли 90 школярів – у Хмельницькому спалах невідомого вірусу
У Хмельницькому сталося масове захворювання дітей. 90 учнів молодшої школи впродовж двох останніх днів поскаржились на погане самопочуття.
У кожної другої дитини висока температура, блювання та діарея. Зараз у обласній інфекційній лікарні 16 маленьких пацієнтів, у трьох з них виявили і коронавірус.
Спочатку епідеміологи припускали, що це отруєння. Але діти їли різні страви і у різний час у шкільній їдальні. Серед хворих і мама одного із школярів, яка взагалі не обідала у школі.
Обласна лабораторія зібрала понад 100 різноманітних проб, обіцяють незабаром дати перші результати. Але експрес трести підтвердили – ні сальмонели, ні кишкової палички, ні ротавірусної інфекції у школі немає.
Фахівці припускають, що це якийсь вірус.
Результатів аналізів чекають у поліції та прокуратурі. Там порушили кримінальне провадження щодо недотримання санітарних норм у навчальному закладі.