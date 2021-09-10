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Людмила Грубнік |

Захворіли 90 школярів – у Хмельницькому спалах невідомого вірусу

У Хмельницькому сталося масове захворювання дітей. 90 учнів молодшої школи впродовж двох останніх днів поскаржились на погане самопочуття.

У кожної другої дитини висока температура, блювання та діарея. Зараз у обласній інфекційній лікарні 16 маленьких пацієнтів, у трьох з них виявили і коронавірус.

Спочатку епідеміологи припускали, що це отруєння. Але діти їли різні страви і у різний час у шкільній їдальні. Серед хворих і мама одного із школярів, яка взагалі не обідала у школі.

Обласна лабораторія зібрала понад 100 різноманітних проб, обіцяють незабаром дати перші результати. Але експрес трести підтвердили – ні сальмонели, ні кишкової палички, ні ротавірусної інфекції у школі немає.

Фахівці припускають, що це якийсь вірус.

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Результатів аналізів чекають у поліції та прокуратурі. Там порушили кримінальне провадження щодо недотримання санітарних норм у навчальному закладі.

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