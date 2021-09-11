Закрытие YES Brainstorming: перспективы членства Украины в ЕС и последствия 11 сентября для мира

Использует ли Россия газ — как оружие против Украины и станут ли Вашингтон и Германия в защиту украинских интересов. Утром Ялтинская европейская стратегия (YES) открылась дискуссией Северный поток-2 — что мы имеем кроме слов.

Керсти Кальюлайд точно хватает прямолинейности в нашу сторону, чтобы оценить перспективы членства Украины в Евросоюзе. В прошлом месяце миссис Кальюлайд отметила о неутешительных прогнозах членства Украины в ЕС, что этого нам ждать лет 20. И теперь со сцены YES она объясняет, за 5 лет пока она лидер Эстонии, не увидела от нас существенных экономических прорывов, чтобы стать страной членом Евросоюзом. Например, говорит, что эстонский бизнес неоднократно сталкивался с тем, что украинцы просят взятку или незаконно захватывают эстонские компании в Украине.

Апеллирует Керсти Кальюлайд представитель украинской власти министр иностранных дел — Дмитрий Кулеба. Он отметил, что не Украина не готова к вступлению в ЕС, а Европейский союз не готов принимать Украину.

Посетил Киев и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Вместе с Фаридом Закарией вспомнили времена теракта 11 сентября в США. Рассуждали, как это повлияло на современный мир 20 лет спустя. Говорят, что миру нужно выстроить общую стратегию по отношению к исламистам, где религия превращается в идеологию и несет жестокие последствия.

YES 2021 подошел к своему логическому завершению. И с итоговым словом выступил председатель наблюдательного совета Александр Квасьневский.

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