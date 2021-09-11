Закриття YES Brainstorming: перспективи членства України в ЄС та наслідки 11 вересня для світу

Чи використає Росія газ – як зброю проти України та чи стануть Вашингтон та Німеччина на захист українських інтересів. Зранку Ялтинська європейська стратегія (YES) – відкрилася дискусією Північний потік-2 – що ми маємо окрім слів. День був надзвичайно насичений – гостями, подіями, темами.

Керсті Кальюлайд точно не бракує прямолінійності в нашу сторону, аби оцінити перспективи членства України в Євросоюзі. Минулого місяця місіс Кальюлайд зазначила про невтішні прогнози членства України в ЄС, що цього нам чекати років 20. І тепер зі сцени YES вона пояснює, за 5 років поки вона лідер Естонії, не побачила від нас суттєвих економічних проривів, щоб стати країною членом Євросоюзом. Для прикладу, каже, що естонський бізнес неодноразово стикався з тим, що українці просять хабар або незаконно захоплюють естонські компанії в Україні.

Апелює Керсті Кальюлайд представник української влади міністр закордонних справ – Дмитро Кулеба. Він зазначив, що не Україна не готова до вступу у ЄС, а Європейський союз не готовий приймати Україну.

Завітав до Києва і колишній прем’єр-міністр Британії Тоні Блер. Разом з Фарідом Закарією пригадали часи теракту 11 вересня в США. Міркували, як це вплинуло на сучасний світ 20 років потому. Кажуть, що світу треба вибудувати спільну стратегію по відношенню до ісламізму, де релігія перетворюється на ідеологію і несе жорстокі наслідки.

YES 2021 підійшов до свого логічного завершення. І з підсумковим словом виступив голова наглядової ради Александр Квасневський.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.