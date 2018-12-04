Вместо армии – на заработки! Как на Волыни мужчины бегут от срочной службы

На Волыни все меньше молодых людей хотят идти на срочную службу. Количество ухилянтов растет примерно на тысячу с каждым призывом. Поэтому работники военкоматов должны лично разносить повестки. Саботируют призыв даже в государственных учреждениях, прячут от армии своих рабочих призывного возраста, ведь они сейчас на вес золота.

Зато мужчины, прошедшие срочную службу, а затем и войну на востоке, призывают молодежь – не прятаться, а научиться защищать свое государство. Потому что перед тем, как требовать что-то в своей стране, надо спросить у себя, а что дал ей каждый из них.

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Но если дома кого-то и застанут – то вместо призывников с работниками военкомата общаются родственники. Отвоевывать срочников приходится и у работодателей.

Этой осенью от призыва на Волыни уклоняются 8 тыс. мужчин, это на тысячу больше, чем в прошлом году.

Этого призыва ряды срочников пополнили более полутысячи волынян. Большинство уклоняться и не думали. Ведь на передовую никого из них не возьмут.

Напомним, 20 ноября Петр Порошенко подписал закон о введении военного положения в десяти областях Украины.

Опубликовано Декабрь, 04 в 20:35



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