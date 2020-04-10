Запасов сырья для производства туалетной бумаги в Украине хватит на 10 дней

Приостановка бизнеса на время карантина привела к тому, что в Украине падает заготовка макулатуры — сырья для производства туалетной бумаги. Затянутое на годы промедление с сортировкой отходов сказывается и здесь. В том числе и из-за дефицита вторичного сырья правительство решило разрешить работать предприятиям по сбору и заготовке отходов.

Карантин уже учит быть более экономными. И в частности в отношении товара, который неожиданно стал популярным — это туалетная бумага. Сейчас пункты приема вторсырья закрыты, большинство офисов не работают, поэтому макулатуры для переработки на санитарно-гигиенические изделия — мало. Макулатуру возят автомобилями из Польши, Румынии, Словакии. Впрочем, запасов сырья у большинства производителей туалетной бумаги на 10 дней. В других странах также свирепствует эпидемия и стоит бизнес, поэтому и оттуда поток макулатуры может сократиться. Если раньше 70% нужной макулатуры наши производители брали с внутреннего рынка, то сейчас — только половину. Подробнее в сюжете Елены Астаховой.

Напомним, Факты ICTV писали о том, почему именно туалетная бумага стала дефицитным товаром во многих странах.

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