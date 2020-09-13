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Ожесточенные бои военных и лазертаг: в Ровенской области отметили День танкиста

13 сентября в Украине отмечают День танкиста. Именно эти воины в тяжелые дни войны отражали атаки врага и прикрывали своих. И хотя сейчас танковые подразделения удалены от линии соприкосновения бойцы всегда наготове.

Накануне за звание лучших в Вооруженных силах Украины, на Ровенском полигоне, сошлись лучшие танковые взводы ВСУ. На поле боя разгорелись настоящие танковые сражения шести бригад. Всё происходило с помощью системы лазертаг. Для этого танки оборудовали специальными датчиками и лазерами.

По итогам пятидневных ожесточенных противостояний победу одержали криворожские танкисты оперативного командования Восток. В свой профессиональный праздник – День танкиста, бойцы желают друг другу самого главного – победы, мирного неба над головой и возвращение домой, к родным.

Также раньше на военном полигоне Приазовья прошли соревнования артиллеристов подразделений объединенных сил. За звание лучших боролись именно боевые части, выполняющие задачи на фронте.

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