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Запеклі бої військових та лазертаг: на Рівненщині відзначили День танкіста

13 вересня в Україні відзначають День танкіста. Саме ці воїни в найтяжчі дні війни відбивали атаки ворога і прикривали своїх. І хоча нині танкові підрозділи відведені від лінії зіткнення бійці завжди напоготові.

Напередодні за звання найкращих у Збройних силах України, на Рівненському полігоні, зійшлися кращі танкові взводи ЗСУ. На полі бою розгорілись справжні танкові бої шести бригад. Все відбувалось за допомогою системи лазертаг. Для цього танки обладнали спеціальними датчиками та лазерами.

За підсумками п’ятиденних запеклих протистоянь перемогу здобули криворізькі танкісти оперативного командування Схід. У своє професійне свято – День танкіста, бійці бажають один одному найголовнішого – перемоги, мирного неба над головою та повернення додому, до рідних.

Також раніше на військовому полігоні Приазов’я пройшли змагання артилеристів підрозділів об’єднаних сил. Звання найкращих виборювали саме бойові частини, які виконують завдання на фронті.

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