Заповедную землю Холодного Яра загрязняют нечистотами из женского монастыря

Неблагоприятная экологическая ситуация в Черкасской области – там с Мотронинского монастыря нечистоты сливают в заповедную землю Холодного Яра.

В сотне метров отсюда монумент погибшим украинским бойцам. А сама местность – памятник археологии Мотронинское городище и памятник природы Холодный Яр. Руководитель филиала – в отчаянии. Показывает изуродованное урочище с другой стороны монастыря.

В Холодном Яру на месте скифского городища основано Троицкий Матронинский женский монастырь УПЦ. Его настоятельница Илария признает – нечистоты действительно сливали. Но говорит, что это не отходы из канализации, а вода из умывальников. Мол, она не вредна и что делать этого нельзя – не знали.

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Экологи отобрали пробы грунта, чтобы проверить, что же сливали в заповеднике.

Место слива уже высохло, поэтому исследование может быть некорректным. Настоятельница монастыря пообещала заключить соглашение с Каменским водоканалом на вывоз нечистот и больше не загрязнять землю заповедника. В этот раз, вероятно, обойдется предписанием.

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